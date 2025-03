VIDEO / TRA ADSU E UNI.TE UNA FIRMA STRATEGICA: NASCE UN NUOVO SPORTELLO NELLA SEGRETERIA STUDENTI

Questa mattina, presso la sede dell’ADSU di Teramo è stato presentato il primo protocollo d’intesa firmato dalla neo Presidente Manuela Divisi e dal Rettore Christian Corsi.Dal 10 marzo 2025, presso l’Università di Teramo (sede di Colleparco) sarà messo a disposizione nella segreteria studenti uno sportello informativo dell’ADSU TERAMO, gestito da due studenti assegnatari di borse lavoro finanziate dall’ADSU. Lo sportello sarà aperto all’utenza in via sperimentale per due giorni settimanali (lunedì mattina e giovedì pomeriggio), con possibilità di estensione degli orari, e offrirà servizi di: Accoglienza e info-point sui servizi erogati dall’ADSU (nello specifico in materia di diritto allo studio: borse di studio, rimborsi trasporti, carriere studenti, tasse universitarie, etc.) in favore degli universitari iscritti all’Università degli studi di Teramo; Attività di supporto alla Segreteria Studenti.

“Come neo Presidente ADSU - ha dichiarato la Presidente Manuela Divisi - insieme al Rettore dell’Università di Teramo, anche egli di recente nomina, ci siamo impegnati per dare subito vita ad un primo atto che mira a seguire da vicino gli studenti, con nuovi servizi volti ad una sempre maggiore inclusività. Questa convergenza di vedute con il Rettore Corsi - spiega la Divisi - ci permette di porre le basi a nuovi e ambiziosi progetti futuri, per far sviluppare in modo innovativo la vita accademica di Teramo, facendole acquisire rilevanza e prestigio nel panorama nazionale”.



“In questo periodo di grande complessità – ha spiegato il Magnifico Rettore Christian Corsi – il senso di responsabilità, la concretezza e la rapidità di intesa tra ADSU Teramo e l’Università di Teramo rappresentano strumenti fondamentali per intraprendere la strada più giusta e offrire risposte tempestive ai nostri studenti. Una città universitaria deve distinguersi per azioni e progetti concreti, perché è di questo che i nostri studenti hanno bisogno”.