MACROAREA N.6, ECCO I CANDIDATI CHE ANDRANNO AL VOTO

Si è svolta venerdì 28 febbraio, dalle ore 17:30 presso la sede del Comitato di quartiere in via Antonelli (ex scuola elementare), I'Assemblea dei cittadini residenti nel tenitorio della Macroarea 6, owero negli insediamenti abitativi Cona-Fonte Baiano-Piano Solare, convocata per prendere atto delle autocandidature e approvare la lista deicandidati, in base ai requisiti per la candidatura, come da Statuto approvato dal Comune di Teramo, in base alla conformità delle norme del Regolamento comunale.

lcandidati, pertanto, alla elezione di n.7 membridel Collegio di Coordinamento della Macroarea n.6 Madonna della Cona risultano essere, in ordine alfabetico:

1) Del Fuoco Michele

2) De Luca Mncenzo

3) Di Domenicantonio Katia 4) Di Giacobbe Mario

5) Di Giacomo Simone

6) DilJmoteo Francesca 7) Fedele Rodolfo

8) MatteucciStefano

9) Natalini Milena

Approvata, quindi, la lista di candidati, si è ribadita la modalità dielezione che prevede, in via prioritaria, un rappresentante per ogni area di quartiere (Cona, Fonte Baiano e Piano Solare) nel Collegio di Coordinamento per procedere, a seguire, alla elezione dei più votati (art. 10, comma 12 dello Statuto). Risulterà Portavoce della Macroarea 6 chi avrà riportato più voti in assoluto e Portavoce vicario chi segue immediatamente per numero divotie, in successione, gli altri membri del Collegio di Coordinamento. ln caso di parità del numero divoti, assume la carica il più giovane di età (art. 10, comma 3 dello Statuto).

Si è quindiconfermata la data di DOMENICA 23 MARZO, dalle ore 10:00 alle 20:00 per lo svolgimento delle elezioni.

Si è infine delegato il portavoce del Comitato promotore, quale primo firmatario Domenico Bucciarelli, alla costituzione delseggio eleftorale e all'espletamento diquanto necessario allo svolgimento delle votazioni, individuando anche i responsabili del procedimento elettorale (art.11dello Statuto), ciascuno per le proprie competenze temporali, composto da: