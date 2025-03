FOTO/ EX MANICOMIO, AL VIA I LAVORI NELL'ALLOGGIO DEL CUSTODE

C'è una piccola parte dell'ex manicomio dove stanno per partire i lavori di ristrutturazione. Mezzi e gru stanno per essere allestiti nell''edificio che affaccia su via Getulio, in passato adibito ad alloggio del custode dell'ospedale psichiatrico, rimasto fuori dal mega progetto finanziato con il Masterplan della Regione e affidato all'università. L'immobile è di proprietà della Asl, come tutto il resto del complesso da riqualificare. L'edificio di via Getulio è stato così destinatario di 1,4 milioni di euro per la riparazione dei danni e il consolidamento antisismico. Una volta riqualificato però, stando almeno a quanto assicurato dall'azienda sanitaria alla dirigenza dell'Usr, l'edificio avrà una nuova destinazione. Un'ipotesi è che sia utilizzato come centro trasfusionale ma tutto questo non è ancora stato deciso. La ditta Osvaldo Di Giuseppe di Teramo, incaricata dalla Asl, sta per aprire il cantiere. I lavori veri e propri al momento sono solo annunciati ma non ancora partiti.