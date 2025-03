GLI SVUOTANO IL CONTO CORRENTE CON UN FALSO SMS FINGENDOSI LA SUA BANCA

Attenzione alle truffe che sono all'ordine del giorno e molte volte viaggiano via mail o sms sui nostri cellulari. L'ultima in ordine di tempo ha visto come "vittima" un idraulico 60enne che si è visto svuotare il conto corrente. Secondo la denuncia, gli esperti truffatori, hanno tolto dal suo conto corrente 15 mila euro effettuando la bellezza di oltre 50 transazioni on line che poi sono risultate fatte usando le credenziali del bancomat dell'idraulico chieste con una falsa mail della banca. All'uomo non è rimasto altro da fare che denunciare una volta, però, rimasto vittima del sistema. E sono tanti i messaggi che giungono ogni giorno ai cittadini sui vari dispositivi digitali. E' bene sapere che non bisogna mai rispondere e provvedere a denunciare immediatamente se si sospetta una truffa, rivolgendosi alle forze dell'ordine.

Per capire di cosa si tratta basta andare sul sito della Polizia Postale che spiega tutto. "È in atto una nuova campagna di phishing: i truffatori, al fine di carpire i dati bancari delle vittime, le inducono, attraverso un SMS apparentemente riconducibile a una nota piattaforma di streaming, a cliccare su un link per confermare i dati. Il messaggio che avvisa l’utente che il suo ultimo pagamento è stato rifiutato, contiene un link che lo reindirizza su un sito clone sul quale viene richiesto di inserire i propri dati personali e bancari per rinnovare l’abbonamento. Attraverso questa operazione, però, i dati verranno forniti al truffatore che li utilizzerà successivamente in maniera fraudolenta.

I consigli:

Se sei cliente di una piattaforma che offre servizi di streaming, il primo consiglio è in ogni caso quello di non cliccare mai sui link ricevuti ma di loggarsi direttamente sulla piattaforma ufficiale, tramite browser o dall’applicazione. Ti consigliamo di verificare nella sezione di gestione del profilo, lo stato dell’abbonamento e dei pagamenti e di aggiornare le informazioni necessarie esclusivamente attraverso questo canale. In generale, è importante non inserire mai dati personali e bancari, specialmente se si viene reindirizzati su un sito dopo aver cliccato su un link contenuto in un messaggio ricevuto".

Per ulteriori consigli su come difendersi dal phishing, leggete l'approfondimento dedicato al link:

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/phishing/consigli/index.html