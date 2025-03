SI E' UCCISO A QUARANT'ANNI LANCIANDOSI NEL VUOTO DA PONTE SAN GABRIELE

Si è ucciso a quarant’anni lanciandosi da Ponte San Gabriele. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Questa mattina, alle 7,10.l’uomo, Stefano Colarieti., scompraso a Rieti ieri, ha raggiunto il ponte e si è lasciato cadere nel vuoto. Sul posto la Polizia e il Vigile Ecologico, per gli accertamenti del caso.



SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327 oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.