ECCO CHI ERA IL 40ENNE SUICIDATOSI DA PONTE SAN GABRIELE

Era un conosciuto musicista, il quarantenne che so è ucciso questa mattina, lanciandosi nel vuoto da Ponte San Gabriele,. Aveva 40 anni, Stefano Colarieti, di Rieti, ma che a Teramo aveva studiato, conseguendo. il Diploma Accademico di II° livello ad indirizzo didattico presso l’Istituto Musicale “G. Braga” nel 2010. Era uno stimato insegnante, I nelle scuole ad indirizzo Musicale di Rieti e Provincia ed anche un apprezzato clarinettista. Aveva anche partecipato proprio in qualità di Clarinettista alla trasmissione televisiva “Domenica IN” andata in onda su Rai Uno nei giorni 8 e 15 Ottobre 2006 con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A.Casella” de l’Aquila diretta dal M° Pippo Caruso. Aveva alle spalle una intensa attività concertistica, e nulla avrebbe lasciato supporre che stesse vivendo un momento di crisi personale così grave da decidere di togliersi la vita. Era apprezzato e benvoluto da quanti avevano avuto l’occasione di conoscerlo e frequentarlo. Non si sa se abbia lasciato biglietti.