SOTTOPOSTO AL DASPO TROVATO DAVANTI AL PALASPORT PRIMA DELLA PARTITA

I Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi hanno denunciato un 19enne del posto per la violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine e attualmente sottoposto alla misura del D.A.Spo. per la durata di quattro anni, è stato sorpreso nei pressi del “PalaMaggetti” in compagnia di alcuni tifosi della squadra locale di basket, impegnata nel campionato nazionale di Serie B. Poco dopo, nello stesso palazzetto, si sarebbe disputato l’incontro tra Liofilchem e Salerno. I militari sono prontamente intervenuti, invitandolo ad allontanarsi, garantendo così il rispetto delle misure di prevenzione imposte dall’Autorità Giudiziaria.