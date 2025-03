DONNE EVADE DAI DOMICILIARI PER ANDARE AD AGGREDIRE UN CONOSCENTE, POI TENTA DI MORDERE I CARABINIERI

A Roseto degli Abruzzi, nella notte tra il 2 e il 3 marzo, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Giulianova hanno tratto in arresto una 48enne italiana, sottoposta alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico a Giulianova, che si era allontanata dal proprio domicilio per andare a casa di un rosetano. Giunta sul posto, ha infranto la vetrata del portone d’ingresso condominiale e ha tentato di forzare la porta d’accesso dell’abitazione dell'uomo. All’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, la donna ha opposto resistenza nel tentativo di darsi alla fuga, arrivando persino a tentare di mordere un militare a un avambraccio. La sua azione è stata immediatamente neutralizzata e tratta in arresto per i reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.