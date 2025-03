VIDEO/ IL VERO CARNEVALE, A TERAMO, E' NELLE PERIFERIE: OLTRE MILLE ALUNNI DELL'IC TE2 CON IL CONVITTO DELFICO HANNO INVASO LE VIE ATTORNO ALLA SCUOLA

” LA VERA SFIDA DEL FUTURO E’ NELLE PERIFERIE “ è stato questo il tema della prima sfilata di Carnevale 2025 che ha visto protagoniste oltre mille alunni della Molinari e del Convitto Delfico.

Puntale la sfilata ha animato le vie: da Piazza Aldo Moro, Via Pannella, Viale Crispi, Via Roma con rientro a piazza Aldo Moro, con l'assistenza della Polizia Locale.

L’evento, cha visto le scuole primaria San Giuseppe e secondaria Savini, primaria e secondaria Convitto Delfico , con docenti, alunni in maschera che hanno sfilato dando spazio alla creatività in un contesto educativo. La manifestazione, è stata organizzata dalla commssione innovazione e comunicazione dell’istituto comprensivo San Giuseppe San Giorgio.

In contemporanea un'altra sfilta, più contenuta è sfilata per il corso fino a piazza Martiri: si è tratto della scuola San Giorgio. Grande commozione da parte della dirigente Adriana Sigismondi.