LA CGIL E LA FIOM DI TERAMO PORTANO LA LETTURA IN FABBRICA: PRESENTATO IL LIBRO SPLENDORA DI ALESSIA BRONICO

Proseguono le iniziative della CGIL Teramo e della FIOM CGIL di Teramo nell’ambito del Patto per la Lettura del Comune di Teramo, un progetto che mira a promuovere il libro e la lettura come strumenti di crescita personale e collettiva anche nei luoghi di lavoro.

Nella giornata di ieri, 4 marzo 2025, durante l’assemblea sindacale presso la fabbrica metalmeccanica OSLV di Roseto, è stato presentato il libro Splendora, alla presenza dell’autrice atriana Alessia Bronico. Un omaggio alla sua terra, un’opera intensa e profondamente legata alla condizione femminile, che ha offerto un’importante occasione di riflessione sulla situazione delle donne nella società e nel mondo del lavoro contemporaneo.

L’incontro ha assunto un significato particolare nel contesto della OSLV, un’azienda con una forte presenza femminile, dando voce alle lavoratrici e ai lavoratori, affrontando temi cruciali legati alle loro esperienze, alle sfide quotidiane e alla necessità di una maggiore parità di genere nei contesti produttivi e sociali.

“La cultura è un diritto di tutte e tutti, e portarla nei luoghi di lavoro significa ribadire il valore della conoscenza come strumento di emancipazione e consapevolezza” – ha dichiarato Natascia Innamorati, Segretaria generale della FIOM CGIL Teramo. “Il libro di Alessia Bronico ci ha offerto uno spunto di discussione importante per riflettere su quanto ancora ci sia da fare per il riconoscimento pieno dei diritti delle donne nel mondo del lavoro, a pochi giorni dall’8 marzo.”

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di incontri svolti con le alunne e gli alunni delle scuole superiori della provincia che la CGIL di Teramo, insieme a Flc Cgil Teramo, Proteo Fare Sapere, Spi Cgil Teramo, promuove da anni, dal titolo Diritti e libertà delle donne. “E’ un modo inedito per il Sindacato per riflettere sulle discriminazioni di genere, creando momenti di confronto e crescita collettiva attraverso la cultura del libro e della lettura, strumenti imprescindibili di consapevolezza per comprendere ciò che ci circonda”, conclude il Segretario generale CGIL Teramo, Pancrazio Cordone.