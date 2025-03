L'IMPRENDITORE DI CIVITELLA CHE HA INVESTITO DUE GIOVANI NON SI E' ACCORTO DI NULLA, GLI ESAMI HANNO DATO ESITO NEGATIVO

Hanno dato esito negativo gli accertamenti svolti dalla Asl sull'imprenditore di Civitella del Tronto che qualche sera fa ha investito con la sua Maserati Levante due giovani mentre camminavano sul ciglio della strada, appena usciti da una festa a Sant'Egidio. Dunque l'uomo non era né sotto effetto di alcolici e tanto meno di sostanze stupefacenti. Gli esami sono stati riconsegnati oggi ai carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica. Quindi, il giovane imprenditore non ha visto i due ragazzi camminare sulla strada e non si sarebbe accorto neppure di averli investiti tornandosene nella sua abitazione tranquillamente. Ad informarlo dell'accaduto ci hanno pensato i carabinieri grazie alle testimonianze raccolte sul posto. Rimane per lui la denuncia di lesioni gravi e omissione di soccorso.