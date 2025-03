VIDEO / CHE COS’È L’INTUITO? LA RISPOSTA È SU PSYCOSÍ

Dopo il successo dell’intervista sulle “etichette” che affibbiamo nel nostro vivere quotidiano, il ciclo di interviste del sito Psycosì creato e diretto dalla giornalista Bianca Sortino, continua oggi con un tema di grande importanza: l’Intuito, in tutte le sue più ramificate interpretazioni, declinate in chiave psicologica. Sarà la stessa Bianca Sortino a dialogare con il dottor Domenico De Berardis, psichiatra, primario di Salute mentale dell'ospedale Mazzini di Teramo, offrendogli spunti per “leggere” la nostra quotidianità, i nostri stati d’animo, le nostre abitudini. In una società iper razionale, l' intuito resta ancora la funzione che ci rende felici di poter perseguire uno scopo. Dopamina, noradrenalina ...tutta chimica! Un complesso meccanismo cerebrale che, unito al buon senso, è parte fondamentale della natura umana... possiamo quindi fidarci? La risposta ce la dà il doc de Berardis.