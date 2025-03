VINCONO SESSANTAMILA EURO, NON LI RITIRANO... E STANNO PER PERDERLI



Sessantamila euro. Vinti e mai incassati, che adesso rischiano di tornare allo Stato. Sessantamila euro, cioè sei premi da diecimila euro assegnati dal Superenalotto a Natale con l’iniziativa “Regala un sogno” e mai riscossi. Sono stati vinti a Pescara, Lanciano, L'Aquila, San Salvo e Avezzano, ma nessuno li ha riscossi e, come da regolamento, tra pochi giorni saranno annullati. Non è un caso isolato, in media - secondo Agripronews - in Italia i premi non ritirati si aggirano dall’8 al 10 per cento, anche se il Superenalotto di solito fa eccezione, perché il mancato incasso sfiora il 2,5%. I premi non ritirati sono relativi a giocate effettuate a Pescara nel Sisal Tabacchi Catenario di via Vespucci, a Lanciano alla Tabaccheria di Linda Bianco in Via Del Mare e al Sisal Fumetto del centro commerciale La Fontana, all’Aquila nel Sisal Bellagio di via Giuseppe Scarlattei, a San Salvo al Sisal Blue Eyes di via Puccini e ad Avezzano nella Tabaccheria Azzurra di via XX Settembre.