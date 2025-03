VIDEO-FOTO/ BOOM DI ISCRITTI ALL'ISTITUTO MORETTI DI ROSETO

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Vincenzo Moretti" di Roseto ha tenuto una conferenza stampa presso la propria sede per rimarcare il boom d'iscrizioni al primo anno scolastico 2025-26. Il trend positivo ormai è da ricercare nell'ultimo quinquennio, con una crescita costante di studenti che dopo la Terza Media scelgono la Scuola Superiore “Vincenzo Mortetti” di Roseto. Si è passati da poco più di 180 iscritti dello scorso anno ai 207 attuali, con undici prime che si formeranno e con tutti i dieci indirizzi premiati dalle iscrizioni. Anche il nuovo corso della Moda di quattro anni è stato accolto con successo e questo permetterà di intensificare i percorsi quadriennali che passeranno a due: l'Afm Quadriennale e la Moda di Quattro anni. È un merito di tutte le componenti della scuola, che negli anni si sono impegnati a dare un volto nuovo all'Istituto, soprattutto sotto il profilo culturale. Anche il problema della carenza delle aule è stato risolto con l'Amministrazione Provinciale, dal momento che le cinque aule necessarie alle nuove richieste saranno pronte già a settembre 2025, almeno cosı si spera.

«Siamo molto contenti – dichiara la preside, prof.ssa Daniela Maranella – di questo andamento in positivo. È una tendenza degli ultimi quattro anni, che ci ha portato a una crescita di iscritti molto importante, al punto tale che nel prossimo anno scolastico sfioreremo le mille unità di studenti che frequentano il Moretti. Un grazie va a tutti coloro che negli anni hanno dato un concreto apporto al nostro sviluppo». Anche il prof. William Di Marco dell'Orientamento sottolinea: «La nostra è stata una politica che affonda le radici in un percorso voluto e meditato. Abbiamo cercato di far diventare la nostra scuola, oltre che di formazione, come tutte le realtà educative, anche un polo culturale, in cui si affrontassero diverse discipline, da quelle umanistiche a quelle storiche, da quelle linguistiche a quelle giuridiche, da quelle scientifiche a quelle tecniche. Ecco il perché dei numerosi incontri ed eventi che hanno nobilitato la nostra offerta formativa».

Eugenia Di Giandomenico