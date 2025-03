I LETTORI CI SCRIVONO/ LA TARIFFA PUNTUALE E' DAVVERO PUNTUALE?

Da oggi parte il nuovo sistema di raccolta a Tariffa puntuale per il comune di Teramo da parte di Teramo Ambiente, ma è davvero così?

In realtà, no, perché se da oggi la raccolta del rifiuto secco avverrà solo con i nuovi mastelli il servizio a tariffa puntuale ( a peso) non è attivo per l'intera città, o meglio è sperimentale solo per la frazione di Villa Mosca e non su tutto il comune con la conseguenza che i teramani per la tari 2025 continueranno a pagare quote aumentate nel 2024 senza nessuna agevolazione.

Invece, forse, dico forse, perché bisognerà anche valutare l'acquisto da parte di Team, del Mo.Te e dei suoi innumerevoli debiti, nel 2026 la tariffa potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione nessuno può dirlo ma sinceramente non sono ottimista.

Roberto Iannetti