GIA' UBRIACA, VUOLE UN'ALTRA BIRRA E PRENDE A PUGNI LA FIGLIA DEL TITOLARE DELLA CHIOCCIOLA

Aggredita la figlia del titolare della gastronomia “La Chiocciola” in via Carducci, da una donna, in evidente stato di alterazione alcolica. Tutto è successo in pochissimi minuti, la donna stava consumando una birra nel locale e, una volta terminata, ne ha ordinata un’altra. La figlia del titolare, però, rilevando nella cliente una condizione di agitazione tipica dell’eccesso alcolico, ha giustamente negato un’ulteriore bottiglia. A quel punto, la donna ha colpito con un pugno la ragazza e si è allontanata. La giovane commerciante ha dovuto chiedere l’intervento dell’ambulanza ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso per accertamenti, mentre il comportamento della donna, che è già stata identificata, è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti con una pattuglia subito dopo il fatto.