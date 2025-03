SERVITA CARNE NELLE MENSE SCOLASTICHE “IGNORATA LA QUARESIMA”

Oggi è mercoledì delle ceneri. Per i credenti il mercoledì delle ceneri è un momento di riflessione e digiuno. Questo non si può chiedere a tutti tanto meno ai bambini delle scuole. Ma la cosa che non riesco a comprendere e che pur sapendo tutti quanti che mercoledì delle ceneri non si mangia la carne, oggi nelle nelle mense scolastiche viene data regolarmente la carne. Non basta solo scusarsi e dire che uno non ci aveva pensato. Non è una data sconosciuta ma una momento importante della nostra religione. Non riesco a comprendere perché la ditta appaltatrice non ha riflettuto su questo e il perché non ha voluto trovare una soluzione anche se in ritardo. Sono anche curioso di sapere cosa ne pensa la nostra amministrazione. Tutte le religioni vanno rispettate ma ripeto tutte. Ma ormai Teramo ci sta abituando alle dissacrazioni.

GIUSEPPE PECORA