VIDEO / IL PONTICELLO DELLA GAMMARANA NON C'E' PIU'

Il ponticello della Gammarana, ovvero il sottopasso di Via Gammelli, non c'è più. E' caduto oggi, abbattuto dalle ruspe, per essere sostituito da un sottopasso più grande e più comodo, con adeguati marciapiedi e con un'ampiezza ben diversa, anche se questo non consentirà il doppio senso, visto che comunque resterà sempre a senso unico.