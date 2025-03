LA CICLOPEDONALE CONQUISTA PONTE SAN FRANCESCO, ADESSO I BUS SI SFIORANO

E' arrivata a conquistare anche Ponte San Francesco, l'odiatissima pista ciclopedonale che ha invaso coi suoi cordoli via Po e via De Gasperi e che, con il Lotto B, dovrà raggiungere San Nicolò. Come da progetto, infatti, sono state tracciate le strisce rosse della pista ciclabile, ma mancano ancora i bordi gialli e i segnalatori a rilievo. Intanto, però, si pò rilevare quanto la sede stradale percorribile del ponte si sia ristretta e quanto questo sia un problema per gli autobus, costretti a sfiorarsi come indica il progetto. Anche se - segnala qualcuno - la corsia minima per il passaggio dei bus dovrebbe essere di 3,50 metri, non tre metri.