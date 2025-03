ROSETO / E' POLEMICA SULL'AUMENTO DELLE RETTE SCOLASTICHE

“Purtroppo, le famiglie hanno toccato con mano e senza alcun preavviso da parte dell’amministrazione comunale, ciò che avevamo annunciato il 9 gennaio scorso durante il consiglio del bilancio di previsione 2025 – 2027”, esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, con l’aumento esorbitante dal 16,90% al 63,67%, delle tariffe della refezione nelle mense delle scuole di Campo a Mare, Voltarrosto e Santa Lucia”

“Nel prossimo consiglio”, prosegue la consigliera, “in cui si discuterà la mozione presentata il 25 gennaio 2025 per riportare le tariffe alle misure dello scorso anno e per sanare talune rilevanti mancanze/errori sulla delibera allegata al bilancio, che rischia di rendere illegittimo lo stesso documento di programmazione 2025/2027, voglio proprio vedere cosa s’inventerà l’amministrazione comunale.

Duole che non sia bastato il mio voto contrario sul bilancio 2025 per impedire questo vergognoso aumento per n. 199 bambini che fanno il tempo pieno nella scuola primaria (elementari), tenendo anche conto che le famiglie con redditi più bassi, che si dovrebbero aiutare, anche con pasti gratuiti, siano, invece, quelle più penalizzate, passando da € 3,00 a € 4,91 a pasto.

E stupisce non poco che l’amministrazione agisca senza guardare in faccia la realtà e per realizzare un gettito maggiore rispetto allo scorso anno di circa € 28.000,00.

Una realtà che vede tante famiglie fare i conti con i centesimi per tirare avanti e, pagare dall’1.1.2025 un ticket così elevato, potrebbe significare anche la rinuncia al tempo pieno, spostando i bambini in altri plessi o il tentativo di far passare l’idea del panino portato da casa, con conseguenze immaginabili anche per l’organizzazione scolastica.

Sorge spontaneo dire che forse qualche festa in meno abbasserebbe il grado di impegno sulle spese non proprio obbligate ma aumenterebbe senz’altro la capacità di redistribuire le risorse su una Comunità, considerata nel suo complesso,

Invece, l’assessore Luciani, già premiato dal Sindaco con altre deleghe dopo la vicenda Rosangeles, dice, addirittura, che si tratti di un vantaggio, di un privilegio!

Eppure ci rendiamo conto tutti di quanto l’adozione del tempo pieno possa contribuire a migliorare i livelli di apprendimento, a sviluppare competenze sociali ed emozionali, ad abituare i più piccoli a una relazione migliore con il cibo, a ridurre la dispersione scolastica; insomma, una scuola ideale per vera una città educante.



Ma già, dimenticavo”, conclude la consigliera, “le belle parole sono tante, soprattutto in campagna elettorale, peccato che sovente l’amministrazione Nugnes dimostri che siano prive di senso”

Gruppo consiliare liberi progressisti

MoVimento 5 Stelle

Europa Verde

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa