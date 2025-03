VENTENNE TERAMANA CADETTA A MODENA, GIURA VENERDI'

"Sono emozionata ed orgogliosa di

giurare per la Repubblica, questa cerimonia corona gli sforzi

che ho fatto finora", così Sara Pisciella ventenne abruzzese,

originaria di Atri, oggi allieva dell'Accademia

Militare di Modena, l'istituto di formazione degli ufficiali

dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri. Sara racconta le sue

emozioni in vista del giuramento per il 206/o Corso 'Dignità',

che si svolgerà il 7 marzo.

La giovane ha lasciato l'Abruzzo per l'Accademia nello scorso

settembre. "Sono figlia unica - spiega - e non c'è nessun

militare in famiglia, pertanto i miei genitori sono rimasti

molto sorpresi della mia scelta, ma saranno presenti al

giuramento perché ne sono orgogliosi. La vita in Accademia è

dura, soprattutto per conciliare l'aspetto formativo militare e

quello universitario".

Sara ha frequentato il Liceo Scientifico ad Atri ha

cominciato in Accademia degli studi in Medicina, con l'obiettivo

di fare carriera come ufficiale medico. La disciplina che ha

acquisito nelle arti marziali, praticate prima dell'ingresso in

Accademia, l'ha aiutata nell'impegnativa vita nella struttura.

"Il senso di appartenenza, fratellanza e unione, che si è creata

in questo ambiente, sono valori simili a quelli che ho coltivato

nello sport, tra cui il Brazilian Jiu Jitsu. Qui in Accademia,

grazie alla totale condivisione di momenti positivi e negativi,

si stanno creando dei rapporti estremamente profondi e

significativi, creando un legame così intenso che può essere

paragonato a quello familiare. Il fatto di esser donna non è

discriminante. Non c'è differenza tra maschi e femmine, ma senso

di appartenenza e fratellanza. Giurare giurare insieme ai miei

colleghi di corso, cementerà il nostro senso di appartenenza e

spirito di fratellanza, creatosi fino ad oggi. Sarà un primo

traguardo che segna lo status di militare e il mio ingresso in

questa gloriosissima Istituzione", conclude Sara.

Insieme a lei giurerà un altro abruzzese: Davide Doveri di

Avezzano