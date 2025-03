ARRESTATO PEDOFILO, AVEVA 15MILA FILE CON MINORENNI TRA I 5 E I 16 ANNI

Gli hanno trovato 15mila file, tra

video e foto, dal "contenuto palesemente pornografico, ritraenti

minorenni tra i 5 e i 16 anni, in atti sessuali, con adulti o da

soli". Per aver detenuto materiale scabroso "di ingente quantità", un

uomo di 57 anni originario del Lazio ma residente in un centro della

provincia di Pescara, è stato arrestato dalla polizia postale di

Pescara.

Il fermo si inserisce in un'operazione più ampia della polizia di

Stato di contrasto alla pedopornografia che corre sul web tenuta nelle

regioni Abruzzo e Marche che ha portato anche alla denuncia di altre

due persone. L'indagine ha preso il via grazie all'attività del Centro

nazionale per il Contrasto della pedopornografia online (Cncpo), in

collaborazione con organizzazioni no profit internazionali. Le

successive indagini sono state condotte dagli agenti del Centro

operativo per la Sicurezza Cibernetica (Cosc), ossia Postale, di

Pescara, che "ha sfruttato avanzati software di analisi per

individuare i tre soggetti".

I decreti di perquisizione personale e informatica, emessi dalla

Procura della Repubblica di L'Aquila, sono stati eseguiti

congiuntamente dalla postale di Pescara, con il supporto della sezione

di L'Aquila, delle Marche e delle sezioni di Pesaro e Ascoli Piceno.

L'intervento ha permesso di scoprire un vasto archivio di materiale

pedopornografico in possesso di uno degli indagati: immagini e video

porno di estrema violenza, con bimbi e adolescenti, anche in tenera

età. L'arrestato è stato sorpreso, in flagranza di reato, mentre

scaricava e condivideva circa 5.800 file hard. Durante le

perquisizioni, le forze dell'ordine hanno sequestrato uno smartphone,

cinque hard disk, due tablet e tre sim card, per un totale di circa 7

terabyte di materiale illecito. E' stato rinchiuso in prigione.