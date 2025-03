TEAM / È PARTITA LA TARIFFA PUNTUALE, COINVOLGERÀ 25MILA UTENZE

Partita la nuova tariffa puntuale, con la prima raccolta dell’indifferenziato col nuovo sistema. È l’inizio di una vera e propria rivoluzione.

“Oggi la sperimentazione della tariffa puntuale ha preso avvio in tutta la città di Teramo e coinvolgerà 25.000 utenze - commenta il presidente della TeAm, Sergio Saccomandi - nel quartiere di Villa Mosca il progetto pilota prevede mastelli da 35 litri del RUR sono dotati di tecnologia IoT (Internet of Things) per una sperimentazione ulteriore. In fase di esposizione del contenitore e’ necessario premere il tasto del dispositivo”.

Si tratta, proprio per quello che riguarda Villa Mosca, di un ulteriore passo avanti. Al momento della consegna dei mastelli, infatti, sono state fornite tutte le istruzioni per la gestione del dispositivo.

Ma è solo un inizio: “Tutto il comune con le frazioni e il quartiere di Colleatterato Alto che hanno già avviato la differenziata - spiega il Presidente Saccomandi - saranno servito con le stesse modalità della tariffazione puntuale per approdare insieme alla nuova Tarip per l’anno 2026”.