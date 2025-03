CANTIERI SICURI, AL VIA IL PROGETTO DI FORMAZIONE ANCE - EVENTITALIA

L’organismo di formazione Eventitalia Scarl, in collaborazione con ANCE Teramo, ha ufficialmente avviato il progetto di formazione "Cantieri Sicuri", un'iniziativa strategica volta a rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il progetto, finanziato dalla Regione Abruzzo e dall'INAIL, si inserisce nell'ambito dell'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in attuazione dell'Accordo Quadro tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

L'iniziativa coinvolge circa 80 lavoratori, suddivisi in sei classi, che parteciperanno a 16 ore di formazione aggiuntiva. Le imprese aderenti, tutte associate ad ANCE Teramo, sono Coger Srl, Di Filippo Costruzioni, LPG Spa ed Edilcostruzioni Group Srl. L'obiettivo del percorso è accrescere la consapevolezza sui rischi nei cantieri e promuovere pratiche di lavoro sicure ed efficaci, anche attraverso l'integrazione di nuove tecnologie per la prevenzione degli infortuni.

Ezio Iervelli, Presidente di ANCE Teramo, sottolinea: “Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per garantire maggiore sicurezza nei cantieri edili della nostra provincia. La formazione è il primo strumento di prevenzione e, grazie al supporto della Regione Abruzzo e dell’INAIL, possiamo offrire ai lavoratori competenze aggiornate per affrontare i rischi con maggiore consapevolezza. Il settore delle costruzioni è strategico per l’economia regionale, ed è nostro dovere promuovere un ambiente di lavoro sempre più sicuro e conforme alle normative vigenti. La Regione Abruzzo dimostra grande sensibilità nel supportare queste iniziative, confermando il proprio impegno nella tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.”

Floriana D’Ugo, Amministratrice di Eventitalia Scarl, aggiunge: “La formazione sulla sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma un investimento nella tutela della vita dei lavoratori. 'Cantieri Sicuri' è un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa portare a risultati tangibili per il territorio.”

I corsi sono iniziati il 21 febbraio e si concluderanno nel mese di giugno 2025.

Con questa iniziativa, Eventitalia e ANCE Teramo ribadiscono il loro impegno nella formazione nel comparto edile, unendo esperienza e innovazione. Il progetto 'Cantieri Sicuri' rappresenta un tassello fondamentale di un percorso più ampio, che li ha portati, a metà febbraio, a candidare una nuova proposta formativa rivolta ai giovani diplomati o iscritti all’ultimo anno delle scuole superiori, per “Tecnici di organizzazione e gestione del cantiere edile”. Questo ulteriore progetto, promosso nell’ambito dell’avviso pubblico Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS della Regione Abruzzo, mira a formare le nuove generazioni con competenze avanzate, creando un legame diretto tra formazione specialistica e sicurezza e gestione dei cantieri.