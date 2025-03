SALTA IL CONSIGLIO DI DOMANI SUL NUOVO DELFICO, LA MINORANZA SCOPRE CHE I DOCUMENTI NON CI SONO, LA MAGGIORANZA SCRICCHIOLA SEMPRE DI PIU'

Salta l’attesissimo Consiglio Comunale di domani sul Nuovo Delfico alla Cona. Momenti di caos istituzionale in queste ore, perché il Presidente del Consiglio, Alberto Melarangelo, ha convocato d’urgenza la conferenza dei capigruppo, per rinviare il Consiglio. A scatenare il tutto, una pec con la quale questa mattina la Minoranza, a firma di Berardo Rabbuffo, Mario Cozzi e Carlo Antonetti, dopo aver scoperto che la documentazione progettuale sui Musp del nuovo Delfico non era a disposizione dei Consiglieri, come prevede la legge, ha contestato la convocazione. La documentazione, infatti, era ancora negli uffici e non a disposizione del Consiglio. La capigruppo è convocata per le 15,30, ma molti rappresentanti non potranno partecipare, per impegni precedenti, vista la tempistica di convocazione. Non è difficile, però, al di là dell’ufficialità del motivo del rinvio, rilevare quanto la Maggioranza continui a scricchiolare: quello della variante per i Musp del nuovo Delfico era un argomento che per giorni ha raccolto i mugugni di una parte della gianguideria, non convinta dello spostamento.