"VISITPROVINCIADITERAMO.iT" / IL PORTALE TURISTICO PRESENTATO OGGI AI COMUNI, CHE POTRANNO ALIMENTARLO COI LORO CONTENUTI



Una rete di informazioni turistiche che si alimenta dal “basso”. Dopo il rodaggio il portale turistico è stato presentato questa mattina ai Comuni che potranno inserire i propri contenuti

“Fare rete fra noi significa aumentare la riconoscibilità del nostro territorio” ha dichiarato il presidente Camillo D’Angelo.Una sezione del sito è dedicata al calendario eventi aggiornato in tempo reale. Inoltre, interagendo con il chatbot, l’utente può costruire un viaggio personalizzato e ricevere informazioni costantemente aggiornate, elaborate grazie a un particolare strumento di Intelligenza Artificiale progettato su misura.

“Visit Provincia di Teramo” non è un semplice portale ma un progetto di marketing turistico voluto dalla Provincia, realizzato dall’agenzia Wide Open Comunicazione, e da ora alimentato dal basso da operatori e dagli stessi turisti che trasferiscono la loro esperienza sui social.



In questi mesi di rodaggio è stato allenato un chatbot di Intelligenza Artificiale – progettato su misura – che costruisce itinerari, risponde a chi chiede informazioni ed è in grado di consigliare percorsi personalizzati sulla base dei desideri dell’utente, interagendo in italiano, tedesco, inglese, spagnolo, portoghese e francese ma, come spiegato dal curatore Alfonso Topitti: “potremo aggiungerne altre”.

Il chatbot si allena con le informazioni che riceve, quindi, maggiori saranno le interazioni fra Enti locali, operatori e turisti stessi, migliore sarà l’esattezza delle risposte del chatbot.

Questa mattina è stato presentato anche ai Comuni nella sala consiliare della Provincia perchè l'obiettivo del Presidente è quello di ospitare anche le informazioni e gli eventi che arrivano dai Comuni che vorranno utilizzarlo.



“Questo progetto ci identifica in un unicum – ha sottolineato il presidente Camillo D’Angelo - Alza il livello della conoscenza della provincia in quanto territorio e può restituire a tutti noi l'identità giusta e la riconoscibilita’: per questo dobbiamo fare rete innanzitutto fra noi enti locali”.



I Comuni, quindi, potranno prendere contatto con Wide Open Comunicazione per inserire i propri contenuti, pubblicizzare eventi e interagire a loro volta con gli strumenti digitali. Un circuito virtuoso che non mancherà di aumentare le visualizzazioni.

Il claim: “Emozioni tra Appennino a Adriatico” rimanda alla nostra caratteristica peculiare con il Gran Sasso, la vetta più alta dell’Appennino e a 35 chilometri il mare. In un unico contenitore, quindi, troviamo: eventi, assistenza personalizzata, assistenza 24 ore al giorno, suggerimenti di itinerari, informazione sui servizi oltre, naturalmente, alle descrizioni dei luoghi storici e naturalistici.

Sui social, turisti e cittadini vengono invitati a loro volta a condividere video e foto della provincia teramana. Molte le collaborazioni con content creator e influencer locali.



Molte le collaborazioni con creatori e influencer che si occupano di Abruzzo: Il Pretuziano (Marino Cardelli); Bardasc.Abruzzo; Gen.Ziana; Piergiuseppe Di Tanno; Where The Foodies Go; Tommaso Zacchei e Roberta Manente; Francesco Di Giuliantonio, l’Abruzzese fuori sede, Gino Bucci.