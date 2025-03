NON LA VEDEVANO DA GIORNI, LA TROVANO IN CASA SEMINUDA

Intervento nel pomeriggio di oggi in una via del centro storico a Mosciano Sant'Angelo. La segnalazione è arrivata alla Polizia Locale. Dentro l'abitazione c'era una donna polacca di 67 anni che viveva sola, chiusa da 2/3 giorni in casa senza dare notizia di sè. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta d'ingresso e il personale del 118 con un medico. La donna era riversa a terra seminuda, dolorante, in uno stato confusionale. E' stata trasportata con l'ambulanza al PS dell'ospedale di Giulianova per accertamenti e ricoverata. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.