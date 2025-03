AAA OFFRONO MASSAGGi, PASSEGGIATE ED EMOZIONI E VOGLIONO IDEE CREATIVE E MANI CAPACI

L’invito è allettante: “Hai voglia di staccare dalla routine e immergerti in un’esperienza unica tra natura, benessere e condivisione? Dal 17 al 23 marzo, la Cooperativa di Comunità Fanesia ti invita a una workation speciale a Fano Adriano, un piccolo angolo di paradiso ai piedi del Gran Sasso”.

Cosa offrono?

- Alloggio presso il Fanesia Co-Living

passeggiate nella natura per scoprire paesaggi mozzafiato

Yoga e massaggi olistici per rigenerarti

Pranzi convenzionati presso i ristoranti del paese

Cosa chiedono in cambio?

Il vostro aiuto per la Cooperativa di Comunità Fanesia!

Cercano

Fotografi e videomaker per raccontare la bellezza del progetto

Creativi e progettisti per la programmazione dell’estate 2025

Esperti digitali per aggiornare il Channel Manager dell’hotel

Manutentori, pittori e tuttofare con voglia di dare una mano

Persone disponibili a contribuire alla gestione delle camer

Se avete voglia di lavorare in team, conoscere persone nuove e contribuire a un progetto di comunità, questa esperienza è per voi. Un’opportunità per dare il vostro contributo, rilassarvi e vivere la montagna in modo autentico.

Come candidarsi?

Scadenza: 12 marzo

Per partecipare, inviate qualche riga su di voi, raccontando chi siete, che tipo di aiuto potey offrire e perché vorreste far parte di questa workation.

351 326 4612

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.