"ALLA SCOPERTA DELLE DONNE CELEBRI DI TERAMO", DOMANI A CASA URBANI UN EVENTO PER RICORDARE LE DONNE CHE HANNO FATTO LA STORIA DI TERAMO

"Alla scoperta delle donne celebri di Teramo". E' l'iniziativa organizzata da Maria Pia Gramenzi per l'8 marzo, festa della donna a casa Urbai a partire dalle ore 17. Verranno ricordate, con intermezzi musicali donne importanti della città come: Mara Del Rio grande voce negli anni 50, Liliana Merlo maestra di ballo, Mariella Converti attrice e ballerina, Filomena della Noce grande talento musicale, Anna Pepe donna simbolo della città impegnata nel volontariato, Olivia Petrella grande cantante soprano, Maria Capanna dal grande spirito umanitario, Ernesta Cerulli etnologa di fama internazionale, Liliana De Dominicis violinista di talento, Donatella Nannini biologa che ha contribuito alla crescita dell'IZS, Anna Ferrante la maestra che amava i bambini fondatrice dell'asilo nido Pinocchio, Maria Palma Mezzopreti artista, caricaturista, Maria De Paulis Fedele benefattrice ha contribuito alla fondazione della Piccola Casa, Margherita Ammazzalorso partigiana,ha contrbuito alla liberazione di Teramo dai nazifascisti.

Donne importante della Teramo di ieri e più recentemente di oggi che hanno dato il loro contributo in vari settori della città, che non vanno dimenticate ma valorizzate. Una bella idea di Maria Pia Gramenzi per ricordarle nella festa della donna, domani, in questo evento. Perchè è sempre una bella cosa, per la mente dei più giovani non dimenticare mai la storia. E ancora meglio se è donna.