STUDENTESSA TERAMANA ACCUSA: «SONO STATA STUPRATA DOPO LA FESTA DI CARNEVALE»

Una brutta storia di stupro, tutta ancora da accertare, accaduta nell'aquilano ma che arriva anche a Teramo. Una giovane studentessa 24enne di Teramo ha denunciato l'amico dopo la festa di Carnevale in discoteca. Lei ha raccontato di essere stata stuprata nel suo alloggio universitario dall'amico che l'aveva accompagnata alla festa di Carnevale al Bliss, una discoteca dell'aquilano. La vicenda sarebbe cominciata nella notte tra il 27 e 28 febbraio, di ritorno dal giovedì universitario. I due giovani, 24 anni lei e 26 lui, avevano deciso di proseguire la serata a casa della ragazza, zona Porta Leoni. Qui lei avrebbe confessato di essere rimasta vittima di un brutale atto di violenza. I ricordi della giovane, sono stati affidati ai medici del pronto soccorso ed ora agli investigatori. Dal racconto emergerebbe che quel fine settimana la donna sarebbe rimasta sola nell'abitazione, visto che le due coinquiline non avendo lezione avevano deciso di ripartire, per poi tornare il lunedì successivo. Così la 24enne aveva accettato di uscire con l'amico per trascorrere la serata "Carnival open bar" in discoteca. Una serata apparentemente come tante altre trasfortasi poi in orrore. Saranno gli investigatori a rikcostruire fatti e circostanze e ad accertare la verità delle cose.