FUNERALI IN MUSICA PER IL MUSICISTA TROVATO MORTO A TERAMO

Saranno funerali musicali, quelli che la chiesa del Sacro Cuore, nel quartiere “Quattro strade” di Rieti, accoglierà oggi, per salutare Stefano Colarieti, il musicista trovato senza vita a Teramo, dopo essersi lanciato da ponte San Gabriele. Un suicidio che per tutti resta inspiegabile. Conosciuto e apprezzato clarinettista, Stefano Colarieti insegnava musica nelle scuole reatine. Al funerale sarà presente una nutrita rappresentanza dei musicanti della provincia, come le delegazioni della Banda musicale Città di Rieti e della Banda musicale "Enrico Romagnoli" di Contigliano, ma anche i ballerini di liscio che accompagnavano l'orchestra "Sole d'Italia" nella quale Colarieti suonava sax e clarinetto. Il quarantenne aveva studiato al Conservatorio di Musica "Alfredo Casella" de L'Aquila e all'Istituto superiore di studi musicali e al conservatorio "Gaetano Braga" di Teramo.