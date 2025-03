VIDEO-FOTO/ CEDE CONDOTTA DEL RUZZO, FRANA UN TERRAPIENO IN VIA BRODOLINI

Cede una condotta del Ruzzo e si crea un piccolo fiume di fango che invade la sede stradale. E’ successo alle 6 in via Brodolini, dove all’improvviso si è creato un cedimento del terreno provocato dalla rottura di una condotta. Nessun problema per le abitazioni, ma solo per la sede stradale ed il parcheggio circostante l'area. Sul posto il vigile ecologico Calvarese, i Vigili del Fuoco, l’assessore Sbraccia e le squadre di pronto intervento del Ruzzo.