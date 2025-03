ATTENZIONE / POSSIBILI DISAGI NELLA FORNITURA D’ACQUA

I tecnici del Ruzzo sono al lavoro per riparare una rottura improvvisa della condotta idrica distributrice in Via Cavour nel Comune di Teramo.

Per questo motivo, nella giornata di oggi 7 marzo 2025, il servizio di erogazione idrica potrebbe subire delle interruzioni o abbassamenti di pressione fino alle 16:30, nelle vie sottoelencate:

Via Cavour

Via Masignà

Via Stoppa

Via San Venanzio

Via Turati

Viale Bovio.