CONFRONTO ALL’UNIVERSITÀ SUI PRATI DI TIVO, CON TUTTI I PROTAGONISTI

IProfili economici e giuridici dei territori montani del Gran Sasso e dei Prati di Tivo saranno al centro di un workshop organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Teramo per lunedì 10 marzo. L’incontro, che si terrà a partire dalle ore 10.00 nella Sala delle lauree del Polo G. D’Annunzio, sarà introdotto da Romano Orrù, dell’Università di Teramo, e si aprirà con i saluti del magnifico rettore Christian Corsi e della direttrice del Dipartimento di Scienze politiche Fausta Gallo. I lavori, moderati da Andrea Ciccarelli, dell’Università di Teramo, proseguiranno con gli interventi di Bernardo Cardinale, dell’Università di Teramo, su Montagna e sviluppo: turismo, economia locale e nuove strategie, e di Salvatore Florimbi, della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, su Immaginando il futuro: dalla matrice territoriale ai cambiamenti in atto, verso un turismo in equilibrio. Seguirà una tavola rotonda dal titolo La fruibilità escursionistica e sportiva dei Prati di Tivo alla quale parteciperanno il sindaco di PietracamelaAntonio Villani, l’avvocato Vincenzo Di Nanna, la guida alpina Pasquale Iannetti, il presidente ASBUC (Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico) Paride Tudisco, il presidente del Parco del Gran Sasso e dei Monti della LagaTommaso Navarra e il presidente della Provincia di TeramoCamillo D’Angelo.

Le conclusioni saranno affidate a Romano Orrù.