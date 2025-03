RAGAZZO SI UCCIDE LANCIANDOSI DAL PONTE ALTO 100 METRI

Ancora un suicidio. Ancora un giovane che decide di togliersi la vita. Ancora una tragedia senza spiegazioni. Ancora un caso che pretende una lettura attenta della realtà che stiamo vivendo. È stato trovato morto sotto il ponte di Salle, vicino Caramanico, un ragazzo di Loreto Aprutino, originario di Montebello di Bertona e che giocava nella squadra del paese di calcio a cinque. È morto dopo una caduta di oltre 100 metri.

SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

SE STAI VIVENDO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ - SAPPI CHE NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.