VIDEO/ IL SUPER POLIZIOTTO CHE ARRESTO' PROVENZANO, A TERAMO, PER IL XXXIII PREMIO BORSELLINO

E' arrivato oggi a Teramo in Questura il Prefetto Renato Cortese, eletto nuovo Presidente del Premio nazionale Paolo Borsellino dopo il vice capo della Polizia Luigi Savina e il vice capo della Polizia Vittorio Rizzi. Nel corso dell'incontro è stato presentato il programma culturale educativo del XXXIII premio Borsellino.

Ospite d'onore è stato Renato Cortese noto come “il super poliziotto”, un uomo che ha dedicato gran parte della sua attività al contrasto alla criminalità organizzata. Cominciando proprio dalla Sicilia e da Palermo dove arrivò nel 1992, appena ventottenne, all’indomani delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Con i capimafia tutti in libertà, in una città paralizzata dalla paura e dalla convinzione che – trucidati Falcone e Borsellino – nessuno sarebbe stato in grado di liberarla dal giogo di Cosa nostra arrestando con i suoi uomini della catturandi dei boss importanti: da Giovanni Brusca (il «boia di Capaci») a Pietro Aglieri, il padrino che in casa aveva allestito un piccolo altare per celebrare messa; da Gaspare Spatuzza, il “colonello” dei fratelli Graviano che da pentito riscriverà la storia delle stragi, fino – appunto – a Provenzano. Successi che hanno contribuito a sconfiggere il mito dell’incrollabilità della mafia, e che hanno portato Cortese a dirigere la Squadra mobile di Reggio Calabria, in un periodo in cui il contrasto alla ‘ndrangheta ha ripreso vigore dopo la strage di Duisburg (2007) che aveva mostrato al mondo intero il potere raggiunto da quell’organizzazione criminale. Da lì, seguendo una ideale “linea della palma” evocata da Leonardo Sciascia, Cortese è sbarcato a Roma dirigente della Mobile(con indagini che hanno svelato le diramazioni ‘ndranghetiste e mafiose nella capitale) e poi al vertice del Servizio centrale operativo, l’ufficio che coordina le più importanti indagini della polizia in tutta Italia. In seguito è arrivata la nomina a questore di Palermo, che era per lui la chiusura di un cerchio dinoall’attuale ruolo di Direttore centrale della Polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia.



Il Questore di Teramo Carmine Soriente si è commosso, durante la conferenza di stamattina, nel presentare il suo amico e collega Cortese. La strada per sconfiggere la mafia è ancora lunga, ha evidenziato lo stesso Prefetto nell'intervista rilasciata oggi a Teramo.

