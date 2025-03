MUORE SOFFOCATO BIMBO DI TRE ANNI

Muore soffocato a tre anni. Una tragedia, quella che ha scosso tutta la comunità del paese di Civitella Casanova, in provincia di Pescara, dove al’improvviso questa mattina è morto un bimbo di tre anni, probabilmente soffocato. Inutili tutti i tentativi di soccorso, per il piccolo non c’era più nulla da fare. Sulla morte del bambino adesso sarà l’inchiesta a fare chiarezza, ma tutto lascerebbe pensare ad una tragica fatalità, anche se resta da accertare la causa del soffocamento.