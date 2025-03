PER IL RAMADAN DEGLI STUDENTI DELL’UNITE L’ADSU RIORGANIZZA IL SERVIZIO MENSA

Quello del Ramadan è un mese sacro per gli islamici, nel quale si ricorda il momento nel quale Maometto ricevette la rivelazione del Corano. È anche il mese sacro del digiuno, obbligatorio per tutti i musulmani che, dalle prime luci dell'alba fino al tramonto, non possono mangiare né bere. E' nel rispetto del diritto allo studio universitario e nell'ottica dell'effettiva partecipazione ed inclusione, rispondendo anche ad una richiesta pervenuta dalla rappresentanza degli studenti, che l'Adsu di Teramo, come annuncia sul sito aziendale, ha disposto che a partire da oggi e fino al 31 marzo, tutti gli studenti interessati al Ramadan nelle mense di Teramo a Via Balzarini e a Piano d'Accio, potranno prenotare e ritirare un cestino in sostituzione del pranzo. Si tratta di un’iniziativa di grande valore, sia dal punto di vista dell’inclusione sia da quello della civiltà in senso assoluto.



(Renata Durante e Manuela Divisi, direttrice e presidentessa dell'Adsu di Teramo)