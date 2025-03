MENO SOLDI PER LA CULTURA, LA REGIONE SORTEGGIA I BENEFICIARI



La Giunta Regionale d’Abruzzo ha deliberato a fine anno i contributi di attività 2024 di sensi delle due leggiGrandi Eventi e Iniziative Dirette, regolate da Bandi, istruendo anche la Commissione tecnica che valuta i requisiti ed assegna i punteggi, come da regolamento richiamato nei rispettivi Avvisi di bando. La Giunta Regionale ha deliberato, pubblicando sul BURA, risultati e graduatorie. La direzione del Dipartimento ha quindi trasmesso via PEC a gennaio scorso, alle associazioni beneficiarie, gli esiti e le graduatorie, chiedendo, per entrambe le leggi, di trasmettere i Consuntivi entro il 20 febbraio scorso, allegando Bilanci, Fatture di Spesa e Estratti Conto Bancari a dimostrazione dei pagamenti effettuati (chiedendo di rendicontare per il 100% dei bilanci dichiarati a Preventivo) - scrive l’associazione Harmonia di Avezzano - Alcune associazioni, clienti e convenzionate con Intesa Sanpaolo in qualità di soci AGIS, in base alle delibere ufficiali, hanno già ricevuto 80% di anticipo bancario sulle somme comunicate e pubblicate dalla Regione, spendendo così le medesime proprio per accelerare i tempi di liquidazione della Regione (vista anche la scadenza del Consuntivo al 20 febbraio). Una comunicazione PEC del Dipartimento Cultura comunica che sulla LR55 Grandi Eventi 2024 il plafond complessivo precedente da € 278.871,20 scende improvvisamente a € 181.678,91. Le associazioni beneficiarie (alcune non saranno più beneficiarie…) sono state convocate per Martedì 11 marzo p.v. ore 11,00 presso l’ufficio di via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 ad Avezzano, per assistere…udite udite….al SORTEGGIO!…a seguito del quale alcune associazioni manterranno il contributo concesso per intero e comunicato nel gennaio scorso (per attività 2024), ed altre lo perderanno completamente. «Insomma secondo loro dovremmo presenziare ad una ROULETTE RUSSA dove alcune associazioni ce la faranno, mentre altri colleghi subiranno il colpo di pistola. Al fine di dare grande evidenza a questa vergognosa decisione dei vertici regionali, si chiede alla Stampa Regionale di essere presente martedì alle ore 11,00 ad Avezzano, per raccogliere la protesta delle associazioni e per indignarci insieme davanti a questa volontà di calpestare la nostra dignità. Da parte di operatori professionisti del settore, attivi da anni e con gestioni trasparenti, si potrà accettare questa umiliazione? Nella stessa sede la nostra associazione intende chiedere le dimissioni del presidente Marsilio, dell’assessore cultura Santangelo, dell’assessore bilancio Quaglieri e del direttore del Dipartimento Cultura. Salvo ricevere loro scuse e reintegro delle somme precedentemente stanziate».