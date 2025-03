SCONTRO AUTO - MOTO, GRAVISSIMO CENTAURO

Scontro auto - moto, grave un centauro. Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente verificatosi a Santa Lucia di Roseto, che ha visto una moto di grossa cilindrata scontrarsi con un’auto. Il motociclista è stato sbalzato dalla moto ed è volato per alcuni metri prima di cadere sull’asfalto. Soccorso dai passanti e dagli operati del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Teramo. È in condizioni gravi