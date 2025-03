RISSA A COLPI DI BASTONATE E BOTTIGLIE ROTTE TRA EXTRACOMUNITARI ALLA STAZIONE



I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova hanno denunciato tre persone per rissa aggravata.

I Militari erano intervenuti nel piazzale antistante della Stazione Ferroviaria di Giulianova, dove era scoppiata una furibonda lite tra extracomunitari, a colpi di bastoni e bottiglie infrante. All’arrivo i Carabinieri trovavano sul posto un egiziano e un tunisino che ancora litigavano animatamente tra loro cercandosi di colpire con le mani e con i piedi e presentavano i segni di contusioni non certo prodotte da calci e pugni ma sicuramente con corpi contundenti, inoltre a terra si notavano numerosi cocci di vetro provenienti da bottiglie rotte. I Carabinieri dopo aver diviso i due e riportata la calma li identificavano e li invitavano a recarsi al pronto soccorso per farsi medicare.

Terminato l’intervento i Militari hanno acquisito le immagini della video sorveglianza sia pubblica che privata, e informazioni sentendo i testimoni presenti al momento della lite, scoprendo che in realtà non si trattava di una lite tra due persone ma di una vera e propria rissa tra più persone. E scoprivano che in alcuni cassonetti erano stato nascosti bastoni e bottiglie, tutto recuperato e sequestrato.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che uno dei tre è sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia emesso dalla magistratura di Milano per reati legati agli stupefacenti. Sul conto dei tre sono in corso le procedure per richiedere l’emissione del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane detto anche DASPO urbano).