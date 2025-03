PICCHIANO LE COMPAGNE DAVANTI AI FIGLI, DENUNCIATI DUE TERAMANI

I Carabinieri delle Compagnie di Alba Adriatica e Giulianova, hanno portato avanti indagini su violenze domestiche le cui vittime hanno avuto il coraggio di denunciare. In particolare: A Silvi Marina è stato ordinato il divieto di avvicinamento all’ex compagna nei confronti di un uomo responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della donna, che è stata per dieci anni sottoposta a violenze psicologiche anche davanti ai figli. A Tortoreto i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia, perché da circa un anno ha posto in essere comportamenti vessatori e violenze a volte culminate con aggressioni fisiche nei confronti della convivente, anche davanti ai figli minori.