IN PIAZZA PER RICORDARE FABIANA PICCIONI/ IL PADRE: «ASPETTIAMO LA VERITA'»

I cittadini abbracciano la famiglia Piccioni e chiedono verità e memoria per Fabiana che ancora non trova giustizia ed una spiegazione per la sua morte. C'era tanta gente per a Giulianova a testimoniare vicinanza ed affetto per la 47enne giuliese trovata semicarbonizzata in via dei Cavoni a due pasi dal Santuario della Madonna dello Splendore.

La manifestazione che chiedeva «verità e giustizia per Fabiana» era stata organizzata da un gruppo spontaneo di donne giuliesi e ha visto la partecipazione di tante persone e anche di rappresentanti delle istituzioni. La stessa Orfanelli, consigliera comunale di Fdi, a titolo personale, «amica di famiglia», come ha precisato anche un'altra consigliera, Francesca Pistilli di "Giulianova turismo". Per il resto c'erano esponenti del Pd, di Nos -noi e Coltura politica e de Il Cittadino governante. Presente anche la Commissione pari opportunità del Comune.

Tra gli interventi ecco quelli di Franco Arboretti e Alberta Ortolani de Il Cittadino Governante, di Alessandra Matone e Patrizia Braca del Pd, di Elisa Braca e di Dino Macera che fanno riferimento al gruppo consiliare guidato da Daniele Di Massimantonio. E proprio da Macera è arrivata una proposta concreta, quella di proclamare il lutto cittadino il giorno in cui ci saranno funerali. Ancora da stabilire visto che la salma risulta ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il papà di Fabiana, Franco Piccioni, infermiere in pensione, ha detto: «Siamo ancora distrutti da una vicenda che ci ha segnato la vita: no, non sappiano niente neanche noi delle indagini ma aspettiamo serenamente». In tanti hanno voluto abbracciare anche solo idealmente i familiari nella piazza stracolma di umanità, di cordoglio e di affetto.