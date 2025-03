DA DOMANI, ARRIVA IN ABRUZZO, IL SUPER TRENO ELETTRICO: POTRA' PORTARE 300 PASSEGGERI

Il suo nome è Pop, il nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale di Trenitalia che collegherà l'Abruzzo della costa con Sulmona e Roma. La cerimonia di prresentazione si svolgerà domani al binario 1 a Pescara alla presenza del sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente della Regione Marco Marsilio, l'assessore regionale ai Trasporti ed alle Infrastrutture Umberto D'Annuntiis e Bruna Di Domenico, direttore regionale di Trenitalia. Elettrico, monopiano, dotato di 4 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 km/h, il nuovo treno elettrico ospita circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere e fino a 12 posti per le bici al seguito del passeggero, con la possibilità di ricarica per quelle elettriche.Consumi energetici ridotti del 30%, riciclabilità fino al 97%, maggiori servizi ed elevati livelli di comfort, sono le altre caratteristiche del nuovo mezzo a disposizione dei pendolari abruzzesi. Le sedute sono dotate di prese per alimentare pc, tablet e cellulari. Così come è garantita una maggiore sicurezza a bordo grazie a un sistema di telecamere digitali di videosorveglianza live con visualizzazione in tempo reale delle immagini sui monitor delle vetture.

Con questo treno sale a 21 il numero dei convogli monopiano di ultima generazione in circolazione in Abruzzo (11 elettrici e 10 ad alimentazione diesel), che hanno già contribuito ad innalzare gli standard qualitativi del servizio offerto (92,5% è l'indice di puntualità registrata dai Regionali e il 96,4% dei clienti ha espresso un giudizio positivo sull'esperienza di viaggio), si legge in una nota.

Un piano da 181 milioni di euro, dei quali 152,6 a carico di Trenitalia e 28,8 cofinanziati dalla Regione. Il mezzo che sarà consegnato domani è il secondo dei cinque nuovi convogli previsti dal Contratto di Servizio 2023 - 2033: altri due ne arriveranno entro il 2025 e l'ultimo nel 2026.