VALANGA SULLE MONTAGNE ABRUZZESI, QUATTRO PERSONE SALVE PER MIRACOLO

Nel primo pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato allertato per una valanga sul versante nord del Monte Sirente, dove numerosi testimoni hanno assistito al distacco. La Centrale NUE è la Centrale 118 L’Aquila, dopo aver raccolto le informazioni e attivato le procedure di emergenza, hanno inviato sul posto l’elisoccorso de L’Aquila per una ricognizione sull’area interessata, senza riscontrare alcuna evidenza di persone travolte. Durante il sorvolo, l’equipaggio ha inoltre notato due persone in discesa con gli sci nel canale segnalato, che hanno rapidamente raggiunto il bosco. Una seconda richiesta di aiuto ha riguardato due escursionisti illesi, bloccati a quota 1950 nel Canale Majori. Il loro recupero è stato affidato ai Vigili del Fuoco.