STRANGOLA LA MADRE NEL SONNO E POI CHIAMA I CARABINIERI

E' stata sottoposta a fermo per omicidio volontario aggravato dal legame di parentela Giuseppina Martin, 67 anni, ex dipendente del Comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo), che ha ucciso la madre 93enne, Mirella Del Puglia, strangolandola nel sonno con un foulard. La donna è stata sentita dal pm Francesca Eva, ma non avrebbe chiarito i motivi del gesto. Giuseppina Martin, dopo essere andata in pensione viveva nell'appartamento di via Fermi a San Giovanni con il marito e di recente era stata raggiunta dalla madre a causa dei problemi di salute che affliggevano l'anziana, ormai non più in grado di rimanere da sola nell'appartamento dove alloggiava fino ad alcune settimane fa, sempre a San Giovanni Valdarno. La coppia è di origini abruzzesi, e in Abruzzo, ad Avezzano. vive e lavora la nipote della vittima. E sembra che marito e moglie volessero andare a trovarla, e questa circostanza sembra che possa essere in qualche modo collegata al delitto, perché l’anziana avrebbe cercato di impedirglielo e ne sarebbe scaturita una lite violenta. Tra le due donne, però, le liti erano all'ordine del giorno. Dopo aver strangolato la madre, ha chiamato i carabinieri e si è costituita.