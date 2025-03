L’IMAM BAZTAMI: “L’INIZIATIVA DELL’ADSU PER IL RAMADAN FA ONORE ALLA NOSTRA PROVINCIA E ANDREBBE EMULATA DA ALTRE ISTITUZIONI”

L’iniziativa dell’Adsu di Teramo, in occasione del sacro mese di Ramadan (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO) è stata veramente un gesto di grande valore umano, civile e sociale. Un occhio di riguardo verso chi, per motivi di studio, si trova nel nostro Paese e frequenta il nostro ateneo teramano, studentesse e studenti che, nonostante la lontananza da casa, cercano di vivere la propria fede e rispettarne i dettami. Il gesto compiuto dall’Adsu certamente li aiuta in questo e favorirà una loro migliore integrazione e li sosterrà nel loro percorso accademico. Sono convinto che questi futuri laureati, ovunque li porterà la vita, avranno un ricordo caloroso di questa bella esperienza che fa onore alla nostra provincia. Mi auguro che altre istituzioni locali e nazionali dimostreranno una simile sensibilità, penso ad esempio alle comunità che ospitano minori non accompagnati di fede islamica o ancora agli ospiti musulmani delle case circondariali.

MUSTAPHA BAZTAMI

Imam di Teramo