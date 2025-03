“HO SMESSO DI CAMMINARE A NOVE ANNI, MA VI RACCONTO COS’È LA FELICITÀ”

La felicità si nasconde ovunque.

Scrivo queste mie poche righe per ricordare che la felicità può essere trovata nelle piccole cose. La stessa origine della parola ci fa comprendere come essa dipenda in maniera diretta da come ognuno di noi è fatto. Mi spiego meglio.

Viviamo tempi difficili. È una vita frenetica che porta ognuno di noi a correre ogni giorno per poi tutte le notti ,dormire per tornare ,la mattina seguente ,al punto di partenza.

Ma in questo nostro modus vivendi ,veloce e stressante, possiamo trovare la nostra felicità.

All'età di nove anni circa ho smesso di camminare. E pensare che volevo fare la ballerina...

Detto tra noi senza nessuna auto plageria, non mi sono mai arresa ad una statica tristezza. Andando avanti ho cercato di vivere ogni giorno coccolarlo le mie difficoltà. Tempi scanditi per fare le cose che una persona autonoma fisicamente ritiene scontate. Andare in bagno quando vi pare, passeggiare in solitaria, alzarsi e vestirsi da soli, prendere l'auto e andare a lavoro. Etc etc. No a me queste mini libertà non sono concesse. Eppure quando vedo l'affetto e la dedizione di chi mi sta attorno, parenti, amici , colleghi, penso che forse questa poca autonomia mi ha regalato affetti sinceri . C'è nella diversità una componente troppo spesso non letta. La trasparenza degli sguardi delle persone che ci circondano. Senza fini e senza pregiudizi. Questo promuove dentro di me la forza che mi spinge a non ripudiare me stessa. La dignità che mi fa alzare gli occhi e mi fa essere felice . Se qualcuno mi chiedesse se scambierei la mia diversa abilità con una vita più facile molto onestamente direi di no. Voglio continuare a vivere di piccoli momenti di felicità giornalieri, dalla.colazione a letto di mia madre al collega che mi leva i capelli dal viso perché io non ci arrivo.

Siamo grati per le piccole cose quotidiane .

Esse racchiudono la felicità.

Fausta