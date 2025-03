CROGNALETO NELLA STORIA, IL SENATO PREMIA LA SAGRA DEL “TUBER MAGNATUM”

È stata la Camera alta del Parlamento, il Senato della Repubblica, a consegnare alla storia un piccolo Comune che ha saputo fare delle sue peculiarità un punto di forza, fino a rendersi unico. Un Comune che, col coraggio delle idee e un amore immenso per il proprio territorio, non si è trincerato dietro l’alibi facile dell’isolamento delle aree interne, ma ha saputo imporsi al mondo. Al punto che oggi, il Sindaco di quel Comune, Orlando Persia, è stato convocato al Senato della Repubblica, perché alla Pro loco di Poggio Umbricchio è stato consegnato il marchio "Sagra di Qualità" per la manifestazione "Tuber Magnatum tartufo bianco e nobili virtù". Un riconoscimento, che scandisce i tempi di un risultato storico, e che fa del territorio di Crognaleto il tempio di un’eccellenza.

'Alla consegna del prestigioso riconoscimento era presenti, oltre al Sindaco Orlando Persia, il Presidente della Proloco e Consigliere Comunale Enzo Evagelista.

“Questo riconoscimento è la a dimostrazione che anche nelle piccole realtà si può fare tanto e bene - commenta il Sindaco - una testimonianza di valore, che viene dal Senato della Repubblica, che riempe di orgoglio l'intera comunità di Crognaleto e ci sprona a fare sempre meglio”