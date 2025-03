L’ADSU AVVIA IL SERVIZIO DI MENSA SOLIDALE, UN NUOVO IMPEGNO PER LA COLLETTIVITA'

La firma del protocollo d’intesa tra l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, la Società Cooperativa Blue Line e la Parrocchia di S. Maria in Cartecchio si è tenutsa oggi per l’avvio del progetto portato avanti dall’ADSU Teramo per il servizio di mensa solidale. Sono intervenuti per l’occasione: il Vescovo di Teramo, Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo LEUZZI, la Presidente dell’ADSU TERAMO, dott.ssa Manuela DIVISI, l ’ Amministratrice della soc. coop. Blue Line, Luciana FARINA, il Parroco di S. Maria in Cartecchio, Rev. Sac. Di Mattia Paolo Daniele.

Il progetto nasce sulle indicazioni della l egge 25 giugno 2003 n. 155 “ Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”, così detta “ Legge del Buon Samaritano ”, che mira ad incoraggiare e facilitare il recupero di cibo e di prodotti alimentari ancora perfettamente commestibili, responsabilizzando le organizzazioni non lucrative in merito al corretto stato di conservazione, trasporto e redistribuzione a persone e famiglie bisognose .

L' ADSU di Teramo ha quindi introdotto nella disciplina del nuovo servizio di ristorazione forme di recupero dei pasti non distribuiti in termini di sostenibilità ambientale del servizio e la Società cooperativa Blue Line, affidataria del servizio ristorazione presso le mense universitarie di Teramo, si è resa disponibile a preparare pasti caldi per persone bisognose .

“ Questo accordo - spiega la Presidente Adsu, dott.ssa Manuela Divisi - oltre ad avere una valenza sociale, riveste anche rilevanza ambientale in quanto si prefigge l’obiettivo di ridurre sprechi alimentari. Inoltre, credo che la promozione del volontariato tra gli studenti universitari sia fondamentale per la loro crescita ed arricchimento, attraverso l’incontro con persone appartenenti a generazioni diverse e con problemi connessi alla povertà ed al disagio sociale della città ove compiono il loro percorso di studi ” .

La Parrocchia S. Maria in Cartecchio di Teramo, della Diocesi di Teramo-Atri, si occuperà della distribuzione di pasti caldi - messi a disposizione dal servizio ristorazione dell’Adsu di Teramo - a persone e famiglie bisognose, tramite suoi operatori che svolgono attività di volontariato per la raccolta ed il successivo trasporto degli alimenti, confezionati nei contenitori monouso, dalla sede della mensa di Piano d’Accio alla sede della Parrocchia di Colleatterrato Basso, in Via Giovanni XXIII a Teramo.